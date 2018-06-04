Выручка и налоговые отчисления промпарков Набережных Челнов выросли на 50 процентов

В Автограде работают 11 промышленных парков и площадок, при этом четыре из них созданы с участием государства.

(Набережные Челны, 4 июня, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Выручка и объем налоговых отчислений промпарков Набережных Челнов выросли на 50 процентов, сообщила заметитель руководителя исполкома города Наталья Кропотова на деловом понедельнике в мэрии.

По ее словам, интересным фактом является то, что 10 процентов всех промышленных парков России находится в Татарстане, а 10 процентов всех парков республики — в Набережных Челнах.

В Автограде работают 11 промышленных парков и площадок, при этом четыре из них созданы с участием государства.

«Только за последние два года количество резидентов промышленных парков и площадок увеличилось на 12 процентов. Численность работников выросла на 27 процентов и на начало года составила 7592 человека. Выручка предприятий и объем налоговых отчислений по итогам 2017 года увеличились более чем на 50 процентов», — сообщила Кропотова.