Выручка и налоговые отчисления промпарков Набережных Челнов выросли на 50 процентов

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(Набережные Челны, 4 июня, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Выручка и объем налоговых отчислений промпарков Набережных Челнов выросли на 50 процентов, сообщила заметитель руководителя исполкома города Наталья Кропотова на деловом понедельнике в мэрии.
По ее словам, интересным фактом является то, что 10 процентов всех промышленных парков России находится в Татарстане, а 10 процентов всех парков республики — в Набережных Челнах.
В Автограде работают 11 промышленных парков и площадок, при этом четыре из них созданы с участием государства.
«Только за последние два года количество резидентов промышленных парков и площадок увеличилось на 12 процентов. Численность работников выросла на 27 процентов и на начало года составила 7592 человека. Выручка предприятий и объем налоговых отчислений по итогам 2017 года увеличились более чем на 50 процентов», — сообщила Кропотова.
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