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Татар-информ

4 июня 2018, 10:32

Общество

В Казани число претендующих на медаль выпускников выросло на 8,5 процента

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По предварительным данным, на аттестат с отличием претендуют 593 выпускника столицы Татарстана.

(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). Число казанских выпускников, претендующих на медаль, по сравнению с прошлым годом увеличилось на 8,5 процента. Об этом на деловом понедельнике в мэрии Казани заявил начальник Управления образования Ильнар Хидиятов.

По предварительным данным, на аттестат с отличием претендуют 593 казанских выпускника, из них республиканские медали получат 322 круглых отличника. 

Медаль получают выпускники, имеющие полугодовые и годовые оценки «отлично» по всем учебным предметам и сдавшие экзамены не менее, чем на 75 баллов. Аттестат отличника дает дополнительные баллы при поступлении в вузы. 

В этом году ученики 11-х классов для сдачи ЕГЭ чаще всего выбирают такие предметы, как обществознание (42,3 процента), физика (25,1 процента), биология(18,2 процента), химия (14,5 процента) и история (12,6 процента). «По сравнению с прошлым годом увеличилась доля учеников, выбравших информатику. Интерес к изучению этого предмета связан с востребованностью профессий, требующих знаний в сфере информатизации», — отметил Хидиятов.

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