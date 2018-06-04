В Казани число претендующих на медаль выпускников выросло на 8,5 процента

По предварительным данным, на аттестат с отличием претендуют 593 выпускника столицы Татарстана.

(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). Число казанских выпускников, претендующих на медаль, по сравнению с прошлым годом увеличилось на 8,5 процента. Об этом на деловом понедельнике в мэрии Казани заявил начальник Управления образования Ильнар Хидиятов.

По предварительным данным, на аттестат с отличием претендуют 593 казанских выпускника, из них республиканские медали получат 322 круглых отличника.

Медаль получают выпускники, имеющие полугодовые и годовые оценки «отлично» по всем учебным предметам и сдавшие экзамены не менее, чем на 75 баллов. Аттестат отличника дает дополнительные баллы при поступлении в вузы.

В этом году ученики 11-х классов для сдачи ЕГЭ чаще всего выбирают такие предметы, как обществознание (42,3 процента), физика (25,1 процента), биология(18,2 процента), химия (14,5 процента) и история (12,6 процента). «По сравнению с прошлым годом увеличилась доля учеников, выбравших информатику. Интерес к изучению этого предмета связан с востребованностью профессий, требующих знаний в сфере информатизации», — отметил Хидиятов.