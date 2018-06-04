В Набережных Челнах доля производственников в малом и среднем бизнесе увеличилась на 8 процентов

В мэрии отмечают, что доля предприятий оптовой и розничной торговли снизилась почти на 11 процентов.

(Набережные Челны, 4 июня, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах доля производственников в малом и среднем бизнесе за последние пять лет увеличилась на восемь процентов, сообщила заместитель руководителя исполкома города Наталья Кропотова на деловом понедельнике в мэрии.

В Челнах действует 28,3 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе около 16 тысяч индивидуальных предпринимателей. По словам Кропотовой, в целом доля малого и среднего бизнеса в валовом территориальном продукте составляет более 30 процентов, а по объему инвестиций — более 50 процентов.

Напомним, за последние пять лет численность работающих в малом и среднем бизнесе составила 55 тысяч человек. Число юрлиц увеличилось на 18 процентов и выросло до 19,7 тысячи единиц. Оборот малого и среднего бизнеса возрос в 1,3 раза до 160,5 млрд рублей.

«Важно, что в структуре предпринимательского сектора увеличивается число производственных компаний, — подчеркнула Кропотова. — Так, доля промышленности за пять лет выросла с 20 до 28 процентов. При этом доля предприятий оптовой и розничной торговли снизилась с 49,4 до 38,7 процента».