В Набережных Челнах доля производственников в малом и среднем бизнесе увеличилась на 8 процентов

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(Набережные Челны, 4 июня, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах доля производственников в малом и среднем бизнесе за последние пять лет увеличилась на восемь процентов, сообщила заместитель руководителя исполкома города Наталья Кропотова на деловом понедельнике в мэрии.
В Челнах действует 28,3 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе около 16 тысяч индивидуальных предпринимателей. По словам Кропотовой, в целом доля малого и среднего бизнеса в валовом территориальном продукте составляет более 30 процентов, а по объему инвестиций — более 50 процентов.
Напомним, за последние пять лет численность работающих в малом и среднем бизнесе составила 55 тысяч человек. Число юрлиц увеличилось на 18 процентов и выросло до 19,7 тысячи единиц. Оборот малого и среднего бизнеса возрос в 1,3 раза до 160,5 млрд рублей.
«Важно, что в структуре предпринимательского сектора увеличивается число производственных компаний, — подчеркнула Кропотова. — Так, доля промышленности за пять лет выросла с 20 до 28 процентов. При этом доля предприятий оптовой и розничной торговли снизилась с 49,4 до 38,7 процента».
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