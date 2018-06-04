Ущерб от урагана для казанской Академии тенниса Тарпищева составил более 1 млн рублей

Фото: tennisacadem.ru
(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). Устранение повреждений в казанской Академии тенниса Шамиля Тарпищева, у которой 30 мая сорвало купол штормовым ветром, обойдется в сумму более 1 млн рублей. Об этом на деловом понедельнике в мэрии Казани заявил глава администрации Кировского и Московского района Сергей Миронов.
Разрыв купола по площади составил порядка 200 квадратных метров. Кроме того, повреждены 11 прожекторов, сообщил Миронов.
Сообщение о том, что у академии снесло надувной купол, появилось в сети 30 мая.
Все повреждения от урагана устранены и в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах Казани. Управляющие компании потратили на это более 200 тыс. рублей, сообщил глава администрации районов Тимур Алибаев.
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