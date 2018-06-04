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Татар-информ

4 июня 2018, 10:11

Культура

30 августа Казанский кремль превратится в центр татарской урбанистической культуры

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Представители татарской молодежи обсудили будущее национальной культуры и национальные проекты на лето.

(Казань, 4 июня, «Татар-информ», Рузиля Мухаметова). 30 августа в Казанском кремле пройдет фестиваль новой татарской музыки и национальных театральных проектов. Об этом стало известно на круглом столе, организованном представителями татарских молодежных организаций и сообществ. Название и программа фестиваля на стадии разработки. Помимо татарского театра и музыки, в нем будут представлены национальная одежда и татарская национальная кухня.

Круглый стол «Татарская урбанистическая культура: сегодня и завтра» состоялся 3 июня в конференц-зале кафе «Тубетей». В мероприятии помимо таких глобальных тем, как проблемы развития и продвижения новой татарской культуры, обсуждались возможности проведения объединяющих татарскую творческую молодежь мероприятий в летний период. Инициатор «круглого стола» – основатель лейбла Yummy Music, музыкант и продюсер Ильяс Гафаров. Среди участников встречи были режиссер Туфан Имамутдинов, кинорежиссер Ильшат Рахимбай, поэтесса Юлдуз Миннуллина, музыкант Ильнар Фатыхов, лидер рок-группы «Карт аяк» Ренат Ахметшин, журналист Радиф Кашапов и другие.

По словам Ильяса Гафарова, на молодежные проекты выделена некоторая сумма денег. В летний период они собираются провести арт-лабораторию с целью оживления татарской театральной среды и выявления талантливых татарских режиссеров. В ближайшее время начнется прием заявок по творческим проектам. Эскизы арт-лаборатории будут представлены 30 августа на территории Казанского кремля. На этом же фестивале могут быть показаны эскизы ранее представленных зрителю спектаклей. Речь идет об экспериментальных спектаклях «Алиф», «Шамаиль», «Ку». «У нас есть некоторые успехи в музыке, хотим собрать молодых театральных режиссеров и ознакомить с их творчеством через их новые проекты», – сказал Ильяс Гафаров.

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