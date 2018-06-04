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Фото: ГУ МЧС по РТ
(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). В Казани сотрудники МЧС спасли пятерых утят, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Сообщение о пятерых маленьких утятах, провалившихся в ливневую канализацию на Аметьевской магистрали, пришло на единый номер вызова экстренных служб 112 днем в воскресенье, 3 июня.
К месту инцидента прибыли сотрудники ПСО УГЗ. Они осмотрели ливневку, обнаружив внизу в воде пятерых маленьких утят. Решетка ливневой канализации была закрыта на болты, поэтому спасателям пришлось ее вскрывать, спускаться вниз и спасать малышей из плена.
Все пятеро утят были успешно спасены и выпущены на волю.
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