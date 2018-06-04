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Татар-информ

4 июня 2018, 09:34

Происшествия

Прокуратура Челнов опротестовала строительство и работу аттракциона «Колесо обозрения»

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В апреле текущего года вынесено постановление о возбуждении уголовного дела в отношении директора МКП «ДИАС» Искандера Ахметова.

(Набережные Челны, 4 июня, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Прокуратура Набережных Челнов опротестовала выданое исполкомом разрешение на строительство и ввод в эксплуатацию аттракциона «Колесо обозрения».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, в 2015 году в Автограде было зарегистрировано ООО «Колесо обозрения», которое приобрело за 150 млн рублей аттракцион и заказало государственному МКП «ДИАС» и ООО «ГИК» построить объект — «Колесо обозрения». Причем обосноваться колесо должно было на муниципальной земле, не принадлежащей ни самой компании, ни двум другим компаниям, участвующим в договоре. Объект был введен в эксплуатацию в марте 2016 года.

Экс-депутат Горсовета Сергей Яковлев, которого на днях лишили мандатата, обратил внимание общественности на незаконность действий участников сделки. По его словам, в результате захвата муниципальной земли под строительство «Колеса обозрения» — без проведения аукциона, а также от безвозмездного использования участка, расположенного в центре Челнов, муниципальный бюджет понес убытки, которые, по его подсчетам, составили более 60 млн рублей за два года работы аттракциона. В связи с этим Яковлев попросил прокуратуру и руководство СУ СК РФ провести расследование в отношении должностных лиц, допустивших нарушения.

В апреле текущего года вынесено постановление о возбуждении уголовного дела в отношении директора МКП «ДИАС» Искандера Ахметова.

Также стало известно, что прокуратура опротестовала разрешение на строительство аттракциона и ввод в эксплуатацию «Колеса обозрения» в парке Победы. Надзорный орган установил, что на том месте, где стоит сегодня аттракцион, должно было располагаться кафе. 

По утверждению прокуратуры, нахождение «Колеса обозрения» в парковой зоне противоречит проекту планировки, Правилам землепользования и застройки города. Более того, как показала проверка, разрешение на его строительство выдано 12 января 2016 года, а градостроительный план земельного участка утвержден исполкомом только 14 марта 2016 года. Выдача же разрешения на строительство без утверждения градостроительного плана земельного участка является нарушением закона. Также у застройщика не оказалось положительного заключения экспертизы проектной документации объекта. 

Выявленные факты стали основанием для того, чтобы прокуратура Набережных Челнов опротестовала выданное исполкомом разрешение на строительство и ввод в эксплуатацию аттракциона «Колесо обозрения». 

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