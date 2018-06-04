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(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). Для проведения ЕГЭ и ОГЭ в Казани подготовили 122 пункта приема экзаменов (ППЭ). Об этом на деловом понедельнике в мэрии Казани заявил начальник Управления образования Ильнар Хидиятов.
В числе 122 ППЭ 25 пунктов ЕГЭ, 43 пунктов ОГЭ, 14 пунктов государственного выпускного экзамена и 40 пунктов на дому для детей ограниченными возможностями. Все пункты оснащены металлорамками и оборудованием для онлайн- и офлайн-наблюдения, сообщил Хидиятов.
Экзамены для более 5,6 тыс. выпускников 11-х классов и более 10,7 тыс. учащихся 9-х классов продлятся до 2 июля. Стартовали экзамены 25 мая.
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