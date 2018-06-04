Главы МИД России и Китая обсудили ситуацию на Корейском полуострове

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(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров и его китайский коллега Ван И обсудили ситуацию на Корейском полуострове во время встречи в Претории. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу МИД Китая.
Лавров и Ван И договорились усилить координацию и сотрудничество, а также способствовать ядерному разоружению и установлению долгосрочного мира.
Глава российского внешнеполитического ведомства находится в Претории для участия в заседании совета министров иностранных дел стран БРИКС.
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