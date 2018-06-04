В России могут появиться приподнятые над землей пешеходные переходы

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(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). Пешеходные переходы в России могут приподнять над землей по примеру «лежачих полицейских», пишут «Известия».
Переходы нового типа могут появиться возле подъездов и детских площадок, повысив таким образом безопасность пешеходов.
Переходы будут приподняты на 10 см, что заставит водителей автомобилей тормозить перед ними.
Проект будет готов к концу текущего года, утверждение ожидается в 2019 году, отметил глава проектно-технического комитета «Удобная дорога» при Росстандарте Александр Шумский.
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