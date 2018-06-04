В Германии призвали вернуть Россию в G8 для противовеса США

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(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). Россию необходимо вернуть в состав «Большой восьмерки» для противодействия влиянию Вашингтона, заявила сопредседатель фракции Левой партии в бундестаге Сара Вагенкнехт. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию Deutschlandfunk.
«Мы исключили Россию из „Большой восьмерки“. Теперь наша проблема заключается в том, что США проводят политику, которую остальные шесть проводить не хотят», — сказала Вагенкнехт.
По ее словам, Европа должна сотрудничать с Россией по наиболее важным вопросам. «Немецкая внешняя политика всегда была такой, и я считаю, что мы должны к ней вернуться», — подчеркнула представитель бундестага.
Берлину необходимо прекратить следование курсу США на мировой политической арене, заключила Вагенкнехт.
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