Роструд напомнил о шестидневной рабочей неделе

После шести рабочих дней россияне будут отдыхать три дня подряд.

(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). С 4 по 9 июня россиян ожидает шестидневная рабочая неделя, а 10 — 12 июня будут выходными днями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роструда.

«В связи с празднованием Дня России суббота, 9 июня, станет рабочей, а понедельник, 11 июня, — нерабочий день за счет переноса выходного с субботы», — сказали в пресс-службе.

Рабочий день в субботу будет длиться на один час меньше.