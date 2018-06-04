Роструд напомнил о шестидневной рабочей неделе

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(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). С 4 по 9 июня россиян ожидает шестидневная рабочая неделя, а 10 — 12 июня будут выходными днями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роструда.
«В связи с празднованием Дня России суббота, 9 июня, станет рабочей, а понедельник, 11 июня, — нерабочий день за счет переноса выходного с субботы», — сказали в пресс-службе.
Рабочий день в субботу будет длиться на один час меньше.
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