В Гватемале из-за извержения вулкана объявили красный уровень тревоги

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(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). В нескольких городах Гватемалы объявлен красный уровень тревоги в связи с извержением вулкана Фуэго. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канал MVS Noticias.
Повышенная опасность объявлена в городах Эскинтла, Сакатепекес, Чимальтенанго, Алотенанго и Йепокапа. На остальной территории страны сохраняется оранжевый уровень тревоги.
Вулкан продолжает извергаться. Дым и пепел поднимается на высоту до 10 км, последний распространяется в направлении ветра со скоростью до 40 км/ч.
В результате извержения погибли не менее семи человек, 3 тыс. были эвакуированы. Отмечается, что катаклизм затронул 1,7 млн жителей страны.
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