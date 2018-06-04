В Гватемале из-за извержения вулкана объявили красный уровень тревоги

В результате извержения погибли не менее семи человек.

(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). В нескольких городах Гватемалы объявлен красный уровень тревоги в связи с извержением вулкана Фуэго. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канал MVS Noticias.

Повышенная опасность объявлена в городах Эскинтла, Сакатепекес, Чимальтенанго, Алотенанго и Йепокапа. На остальной территории страны сохраняется оранжевый уровень тревоги.

Вулкан продолжает извергаться. Дым и пепел поднимается на высоту до 10 км, последний распространяется в направлении ветра со скоростью до 40 км/ч.

В результате извержения погибли не менее семи человек, 3 тыс. были эвакуированы. Отмечается, что катаклизм затронул 1,7 млн жителей страны.