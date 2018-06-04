Стали известны сроки старта испытаний первой многоразовой космической ракеты в России

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(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). Испытания первой в России многоразовой возвращаемой космической ракеты могут начаться в 2022 году, заявил руководитель проектной группы Фонда перспективных исследований (ФПИ) Борис Сатовский. Об этом сообщает РИА Новости.
Аванпроект возвращаемого ракетного блока завершен в рамках совместного проекта ФПИ, Роскосмоса и Объединенной авиастроительной корпорации.
«Определен облик перспективной многоразовой ракетно-космической системы. Летные испытания демонстратора системы намечены на 2022 год», — рассказал Сатовский.
Назначение системы — вывод на солнечно-синхронную орбиту полезной нагрузки массой до 600 кг, отметил он.
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