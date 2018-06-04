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Татар-информ

4 июня 2018, 06:10

Политика

В ВСУ объяснили низкий полет Су-25 над пляжем

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Бреющий полет не нес угрозы для находившихся на пляже людей.

(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). В Вооруженных силах Украины (ВСУ) объяснили предельно низкий полет штурмовика Су-25 над пляжем в Запорожской области, пишут «Известия» со ссылкой на УНН.

Штурмовик отрабатывал маневры противовоздушной обороны. «Одним из заданий была отработка противодействия воздушным силам условного противника при выполнении на условно ограниченных высотах», — сказал представитель пресс-службы ВСУ Дмитрий Струтинский.

Бреющий полет не нес угрозы для находившихся на пляже людей, отметил Струтинский. Высоты, на которых выходил самолет, допустимы законодательством, а также правилами документов технических полетов.

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