Ученые нашли способ восстанавливать зубную эмаль

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(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). Материал, способный восстанавливать зубную эмаль, создали специалисты из Лондонского университета королевы Марии. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на журнал Nature Communications.
При помощи разработки зубы могут сохраняться в течение десятилетий. Материал противостоит кислой пище и экстремальной температуре.
Материал был создан при помощи белка, вызывающего рост кристаллов. Белок формируется в организме человека во время появления зубов.
Разработка позволит достичь новых успехов в регенерации твердых тканей, а также избежать гниения зубов, утверждают ученые.
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