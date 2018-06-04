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Пятилетний ребенок погиб, упав с высоты опоры моста в Мензелинском районе

Татар-информ

4 июня 2018, 05:25

Общество

В двух загородных лагерях Елабуги отдохнут более 200 школьников

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Смена в лагерях начнется на следующей неделе.

(Елабуга, 4 июня, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В преддверии школьных каникул в двух загородных лагерях Елабуги провели капитальный ремонт. Смена в них стартует со следующей недели. Об этом сообщила директор МБУ «Детский спортивно-оздоровительный комплекс лагерей» Нурия Умеркина.

Больше всего изменений произошли в лагере «Лесная сказка». Здесь не только прошел ремонт спальных корпусов, но появилась своя столовая. До этого дети питались в столовой лагеря «Юный строитель», который расположился по соседству. Столовую оснастили современным оборудованием. Ремонтные работы велись за счет республиканских средств.

Новое столовое оборудование появилось и в лагере «Юный строитель», здесь также установили функциональную горку для уличных забав. В этих загородных лагерях за лето отдохнут более 200 детей. Например, в «Лесной сказке» запланированы 3 смены, где смогут оздоровиться 120 школьников. Первая смена здесь стартует 7 июня. В «Юном строителе» детей ждут уже 5 июня.

 

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Пятилетний ребенок погиб, упав с высоты опоры моста в Мензелинском районе

Трое детей играли возле опоры разобранного моста, один из них упал в воду.

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