В двух загородных лагерях Елабуги отдохнут более 200 школьников

Смена в лагерях начнется на следующей неделе.

(Елабуга, 4 июня, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В преддверии школьных каникул в двух загородных лагерях Елабуги провели капитальный ремонт. Смена в них стартует со следующей недели. Об этом сообщила директор МБУ «Детский спортивно-оздоровительный комплекс лагерей» Нурия Умеркина.

Больше всего изменений произошли в лагере «Лесная сказка». Здесь не только прошел ремонт спальных корпусов, но появилась своя столовая. До этого дети питались в столовой лагеря «Юный строитель», который расположился по соседству. Столовую оснастили современным оборудованием. Ремонтные работы велись за счет республиканских средств.

Новое столовое оборудование появилось и в лагере «Юный строитель», здесь также установили функциональную горку для уличных забав. В этих загородных лагерях за лето отдохнут более 200 детей. Например, в «Лесной сказке» запланированы 3 смены, где смогут оздоровиться 120 школьников. Первая смена здесь стартует 7 июня. В «Юном строителе» детей ждут уже 5 июня.