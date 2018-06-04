В Мензелинске стартовал летний сезон «Зеленого фитнеса»

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(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). В парке имени Мусы Джалиля Мензелинска стартовал проект «Зеленый фитнес». Гостей мероприятия ждала увлекательная программа: зарядка, флешмоб, яркие выступления от творческих коллективов, сообщает «Мензеля-информ».
Гостям парка предложили зарядиться отличным настроением вместе с тренерами. Участники также посетили силовые тренировки и поучаствовали в конкурсах.
Еженедельно «Зеленый фитнес» будет проходить по выходным на пяти площадках Мензелинска – по различным спортивным направлениям: йога, кроссфит, воркаут, бег, пилатес, аэробика и другие.
Все желающие смогут позаниматься спортом на свежем воздухе со всей семьей, посоревноваться в упражнениях, посмотреть на развлекательную программу, а также выиграть различные подарки.
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