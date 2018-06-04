Лагерь в Елабуге собрал юных математиков

Рекомендуем
(Елабуга, 4 июня, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Лагерь «Буревестник» Елабужского института КФУ собрал юных математиков Казани. Здесь стартовала профильная смена «IT-территория». Четвертый год вуз становится организатором летнего отдыха для лицеистов.
Летние каникулы с пользой проведут 80 учеников лицея имени Н. И. Лобачевского КФУ и IT-лицея. «Больше половины ребят приезжают сюда уже не первый раз. Детям нравятся увлекательные уроки и интересная программа смены», – отмечают в пресс-службе Елабужского института КФУ.
Вместе с лучшими преподавателями вуза дети занимаются по пяти образовательным направлениям: олимпиадная информатика и математика, английский язык, логические задачи и интеллектуальные игры в формате «Что? Где? Когда?». Также программа образовательной смены включает в себя спортивные игры, интеллектуальные квесты и турниры.
Смена стартовала 1 июня и продолжится до 18 июня.
Следующая новость
Трое детей играли возле опоры разобранного моста, один из них упал в воду.
Антон Шкаплеров попробовал ягоды сразу после извлечения из спускаемой капсулы.
В Казани состоялось отчетное выступление детской хореографической студии при ансамбле «Казань».
В аварии пострадали три человека.
03 июняПутешествие в Санкт-Петербург: Бюджетный отпуск, арт-пространства и романтика северной столицы