Лагерь в Елабуге собрал юных математиков

В лагере «Буревестник» началась смена «IT-территория».

(Елабуга, 4 июня, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Лагерь «Буревестник» Елабужского института КФУ собрал юных математиков Казани. Здесь стартовала профильная смена «IT-территория». Четвертый год вуз становится организатором летнего отдыха для лицеистов.

Летние каникулы с пользой проведут 80 учеников лицея имени Н. И. Лобачевского КФУ и IT-лицея. «Больше половины ребят приезжают сюда уже не первый раз. Детям нравятся увлекательные уроки и интересная программа смены», – отмечают в пресс-службе Елабужского института КФУ.

Вместе с лучшими преподавателями вуза дети занимаются по пяти образовательным направлениям: олимпиадная информатика и математика, английский язык, логические задачи и интеллектуальные игры в формате «Что? Где? Когда?». Также программа образовательной смены включает в себя спортивные игры, интеллектуальные квесты и турниры.

Смена стартовала 1 июня и продолжится до 18 июня.