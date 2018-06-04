Музеи и лучшие проекты Елабуги представлены в фестивале «Интермузей-2018»

В этом году фестиваль объединил более 400 музеев России и других стран мира.

(Елабуга, 4 июня, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Сотрудники Елабужского музея-заповедника участвуют в XX Международном фестивале музеев «Интермузей-2018». Елабужскую делегацию возглавляет директор ЕГМЗ Гульзада Руденко. Тема фестиваля – «Музеи и общество».

Фестиваль объединил более 400 музеев России зарубежных стран. Он проходит с 31 мая по 3 июня на территории ВДНХ в павильоне № 75, что позволило собрать значительно больше посетителей, а также существенно расширить географию участников. Главная тема фестиваля – «Музеи и общество» – отражена в экспозициях музеев-участников, в том числе на стендах Елабужского музея-заповедника. Сотрудники ЕГМЗ знакомят посетителей с Елабугой, музеями и лучшими проектами.

Интермузей – это площадка, где ежегодно собираются музейные работники для обмена опытом и презентации своих проектов, здесь работают творческие лаборатории, проходят деловые встречи. Также в рамках фестиваля состоится награждение победителей конкурса «Интермузей-2018» . Будут названы лауреаты 4 номинаций и определен обладатель Гран-при.

