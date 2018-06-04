«Скорлупино» стал призером на фестивале «Диво России»

Рекомендуем
(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). Фестиваль «Скорлупино» получил второе место в номинации «Событийные мероприятия» на всероссийском фестивале-конкурсе видеопрезентаций «Диво России-2018», сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ.
Подведение итогов пятого по счету фестиваля-конкурса состоялось в Торгово-промышленной палате РФ.
В этом году на фестиваль-конкурс было подано 700 заявок, в финал прошли 74 проекта из 40 регионов России. Жюри выбрало победителей в восьми категориях.
Ранее сообщалось, что яичный фестиваль «Скорлупино» пройдет в третий раз 21 июля в сосновом бору села Пестрецы. Гости смогут поучаствовать в мастер-классах по приготовлению и подаче экзотических блюд из яиц и мяса птицы от бренд-шефов казанских ресторанов. Также в рамках праздника пройдет чемпионат по метанию яиц и сковородошные забеги.
Следующая новость
Трое детей играли возле опоры разобранного моста, один из них упал в воду.
Антон Шкаплеров попробовал ягоды сразу после извлечения из спускаемой капсулы.
В Казани состоялось отчетное выступление детской хореографической студии при ансамбле «Казань».
В аварии пострадали три человека.
Маршрут экспедиции будет пролегать через Юматово, Большое Ходяшево, Русские Ширданы, Косяково и Паново.
03 июняПутешествие в Санкт-Петербург: Бюджетный отпуск, арт-пространства и романтика северной столицы