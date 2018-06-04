ЦБ: Реформа лизинга избавит рынок от недобросовестных и непрофильных компаний

Регулирование и международные стандарты отчетности приведут к снижению конечной стоимости лизинга.

(Казань, 4 июня, «Татар-информ», Егор Никитин). Реформа лизинга, проводимая Центробанком и Минфином РФ, не приведет к уходу с рынка профильных компаний. Нововведения помогут очистить этот сектор экономики от непрофильных и недобросовестных участников. Об этом в интервью журналистам ИА «Татар-информ» заявил советник первого заместителя председателя Банка России Сергей Моисеев.

Он отметил, что ядро российского рынка лизинга составляют порядка 200-300 компаний федерального и регионального масштабов. Лизинг для них — основной вид деятельности. И обретение прозрачного статуса только повысит доверие к ним, а значит, конечная стоимость привлечения финансирования лизинговыми компаниями в результате реформы снизится, считает спикер.

«Если компания действительно нуждается в доверии, чтобы она считалась надежной и прозрачной для кредиторов и инвесторов, включая прозрачность для правительства, то такие компании, безусловно, заинтересованы остаться на этом рынке и продолжить свою работу», — подчеркнул Моисеев.

При этом он добавил, что реформа может вызвать недовольство у тех участников рынка лизинга, которые намеренно скрывают свою работу и действуют в «серой» зоне экономики.

«Сейчас у недобросовестных игроков есть возможность с помощью „лизингового прикрытия“ заниматься налоговой оптимизацией, получать субсидий от государства под какие-то свои карманные проекты. В результате реформы такие компании останутся вне рынка. Мы видим, что существуют компании, которые создавались под конкретную сделку, у которых на протяжении ряда лет один или несколько договоров лизинга. Но с точки зрения размеров отрасли, доля таких предприятий совсем невелика», — заключил советник первого зампреда ЦБ РФ.

Полный текст интервью читайте на портале «События».