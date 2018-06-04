ЦБ: Предполагаемый объем российского рынка лизинга составляет около 3,4 трлн рублей

Представитель ЦБ рассказал о первоочередных шагах реформы лизинговой отрасли РФ.

(Казань, 4 июня, «Татар-информ», Егор Никитин). Точные объемы российского рынка лизинга неизвестны, но по оценкам экспертов, они уже достигают отметки 3,4 трлн рублей. И для дальнейшего развития отрасль нуждается в прозрачности. Такое мнение в интервью корреспондентам ИА «Татар-информ» высказал советник первого заместителя председателя Банка России Сергей Моисеев.

«Есть приблизительные экспертные оценки, по которым мы видим, что лизинговый портфель сейчас составляет порядка 3 трлн 400 млрд рублей. Но из чего состоит лизинг, какой профиль имущества и какая стоимость лизинга в стране, мы не можем знать ввиду неподотчетности этого огромного сегмента финансового рынка», — заявил журналистам Сергей Моисеев.

Поэтому один из ближайших шагов регулятора и Минфина — появление отраслевой статистики. Она приведет к созданию официального списка компаний, которые имеют право заниматься лизингом – условной легализации этого рынка. Благодаря этому станет понятно, какие меры господдержки нужны для дальнейшего развития данного рынка.

«Если вы не знаете, какова структура имущества, не знаете издержки и какой уровень дефолтности, то вы не сможете подобрать оптимальные инструменты для развития», — подчеркнул представитель Центробанка.

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