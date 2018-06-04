ЦБ: Реформа переведет лизинг на международный стандарт финансового учета

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Фото: Михаил Захаров
(Казань, 4 июня, «Татар-информ», Егор Никитин). Центробанк совместно с Минфином РФ продолжают реформировать отечественный рынок лизинга. Реформа, проходящая в три этапа, позволит сделать лизинг понятной и прозрачной отраслью российской экономики. Об этом в интервью журналистам ИА «Татар-информ» рассказал советник первого заместителя председателя Банка России Сергей Моисеев.
Он отметил, что все три этапа реформы взаимосвязаны. Первый из них — введение рамочного государственного регулирования и установления требований к минимальному капиталу лизинговых компаний, поскольку развитию рынка лизинга мешает отсутствие у инвесторов и государства четкого понимания, что на нем происходит, при том, что государство вкладывает в него через механизм субсидий и налоговых льгот большие бюджетные деньги.
Далее регулятор намерен улучшить защиту имущественных прав лизингодателей через поправки в Гражданский кодекс. Они предполагают выделение лизинга в отдельный вид деятельности. Это поможет компаниям-лизингодателям отстаивать свои интересы в судах.
«И третье направление — налоговое. Лизинговый сектор будет переведен на международные стандарты финансовой отчетности (МСФО)», — объяснил Сергей Моисеев.
Он подчеркнул, что воплощение в жизнь всех трех этапов реформы повысит рентабельность российского лизинга и сделает его привлекательным для инвесторов. После этого растущий рынок будет способствовать более активному развитию реального сектора экономики.
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