ЦБ: Реформа переведет лизинг на международный стандарт финансового учета

Центробанк и Минфин сделают прозрачным лизинговый рынок страны.

(Казань, 4 июня, «Татар-информ», Егор Никитин). Центробанк совместно с Минфином РФ продолжают реформировать отечественный рынок лизинга. Реформа, проходящая в три этапа, позволит сделать лизинг понятной и прозрачной отраслью российской экономики. Об этом в интервью журналистам ИА «Татар-информ» рассказал советник первого заместителя председателя Банка России Сергей Моисеев.

Он отметил, что все три этапа реформы взаимосвязаны. Первый из них — введение рамочного государственного регулирования и установления требований к минимальному капиталу лизинговых компаний, поскольку развитию рынка лизинга мешает отсутствие у инвесторов и государства четкого понимания, что на нем происходит, при том, что государство вкладывает в него через механизм субсидий и налоговых льгот большие бюджетные деньги.

Далее регулятор намерен улучшить защиту имущественных прав лизингодателей через поправки в Гражданский кодекс. Они предполагают выделение лизинга в отдельный вид деятельности. Это поможет компаниям-лизингодателям отстаивать свои интересы в судах.

«И третье направление — налоговое. Лизинговый сектор будет переведен на международные стандарты финансовой отчетности (МСФО)», — объяснил Сергей Моисеев.

Он подчеркнул, что воплощение в жизнь всех трех этапов реформы повысит рентабельность российского лизинга и сделает его привлекательным для инвесторов. После этого растущий рынок будет способствовать более активному развитию реального сектора экономики.