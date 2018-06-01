Книги «Таткнигоиздата» теперь можно приобрести на Ozon.ru

В популярном интернет-магазине представлены 22 издания о татарской культуре и истории.

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). Впервые книги Татарского книжного издательства можно приобрести в интернет-магазине «Ozon.ru».

«Таткнигоиздат» стремится расширить географию реализации своей продукции через онлайн-ритейлеры России. С этой целью издательство договорилось о размещении татарской литературы на площадке интернет-магазина.

На Ozon.ru можно купить 22 издания о татарской культуре и истории. Среди них — книги «История татар» Раиля Фахрутдинова, «Татарская „Алифба“: история и современность» Аллы Сальниковой, «Сказки народов Татарстана». Кроме того, в интернет-магазине представлена и учебная литература, в том числе издания «Татарский язык для начинающих. Интенсивный курс» Лейсан Шаяхметовой, «Иллюстрированный татарско-русский тематический словарь» Фираза Харисова и другие.

Количество представленных книг от «Таткнигоиздата» на «Ozon.ru» в дальнейшем будет увеличиваться. Так, библиотека татарской литературы в скором времени ближайшее время расширится на 10 наименований книг.