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Книги «Таткнигоиздата» теперь можно приобрести на Ozon.ru

Татар-информ

4 июня 2018, 09:00

Культура

Книги «Таткнигоиздата» теперь можно приобрести на Ozon.ru

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В популярном интернет-магазине представлены 22 издания о татарской культуре и истории.

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). Впервые книги Татарского книжного издательства можно приобрести в интернет-магазине «Ozon.ru».

«Таткнигоиздат» стремится расширить географию реализации своей продукции через онлайн-ритейлеры России. С этой целью издательство договорилось о размещении татарской литературы на площадке интернет-магазина. 

На Ozon.ru можно купить 22 издания о татарской культуре и истории. Среди них — книги «История татар» Раиля Фахрутдинова, «Татарская „Алифба“: история и современность» Аллы Сальниковой, «Сказки народов Татарстана». Кроме того, в интернет-магазине представлена и учебная литература, в том числе издания «Татарский язык для начинающих. Интенсивный курс» Лейсан Шаяхметовой, «Иллюстрированный татарско-русский тематический словарь» Фираза Харисова и другие. 

Количество представленных книг от «Таткнигоиздата» на «Ozon.ru» в дальнейшем будет увеличиваться. Так, библиотека татарской литературы в скором времени ближайшее время расширится на 10 наименований книг.

 

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Книги «Таткнигоиздата» теперь можно приобрести на Ozon.ru

В популярном интернет-магазине представлены 22 издания о татарской культуре и истории.

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