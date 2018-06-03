По мотивам дела Харви Вайнштейна снимут фильм ужасов

Главного персонажа киноленты не будут звать Харви Вайнштейн, но это будет фильм про сексуального маньяка в шоу-бизнесе.

(Казань, 3 июня, «Татар-информ»). Американский режиссер и сценарист Брайан Де Пальма сообщил, что работает над сценарием фильма ужасов, основанного на деле Харви Вайнштейна, передает РИА Новости.

Кинематографист сообщил, что главного персонажа киноленты не будут звать Харви Вайнштейн, но это будет фильм про сексуального маньяка в шоу-бизнесе.

Скандал с влиятельным продюсером Харви Вайнштейном разгорелся в прошлом году. Известные голливудские актрисы обвинили его в домогательствах и изнасилованиях. Среди его жертв были Азия Ардженто, Сальма Хайек, Анджелина Джоли, Ума Турман и многие другие. Харви Вайнштейн был уволен из собственной компании, а полиция начала расследование.



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