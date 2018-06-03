В Татарстане возле Ильбухтино после столкновения с легковушкой опрокинулся нефтевоз

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(Казань, 3 июня, «Татар-информ»). В Татарстане возле Ильбухтино после аварии опрокинулся нефтевоз, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
В начале пятого часа вечера на трассе в Тукаевском районе столкнулись бензовоз «КАМАЗ» и легковушка «Форд».
В результате аварии пострадали три человека.
На дорогу сразу после столкновения вылились несколько тонн нефти. На место выехали пожарные ПСЧ №55, которые помогли пострадавшим выбраться из разбитых авто, оказали им первую помощь и передали медикам. После чего отключили аккумуляторы поврежденных машин, чтобы они не загорелись.
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