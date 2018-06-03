От «Голубой шали» до шаманских обрядов: Концерт танцевальной студии охватил полмира

В Казани состоялось отчетное выступление детской хореографической студии при ансамбле «Казань».

(Казань, 3 июня, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). Сегодня в Центре студенческой жизни «Уникс» прошел отчетный концерт детской хореографической студии ансамбля «Казань». Юные артисты в возрасте от 4 до 18 лет в течение трех часов показывали творческие номера, подготовленные в течение года.

Не только за кулисами, но и в зале царило волнение – зрители, в основном, родители артистов, переживали больше самих выступающих. Открылся концерт «Вальсом» Салиха Сайдашева, который исполнили ученики всех трех филиалов студии. После вальса выглянуло «Солнышко» – именно так называется яркий солнечный танец, представленный студийцами средней возрастной группы. О том, как все соскучились по теплу, рассказал номер «Лето» под музыку из мультфильма «Паровозик из Ромашкино», а также танец «Лапушки», которым очаровали зрители самые маленькие танцовщики.

В репертуаре студии – самые разнообразные номера, всех стилей и танцевальных направлений. Вниманию гостей отчетного концерта были представлены и «Горянки», синтез классики и народного танца в технике исполнения на пуантах. Как отмечают преподаватели, классический танец на пуантах, как и работа у станка и балетные па, – основная дисциплина в образовательной программе студии.

Ирландский народный танец с элементами степа – визитная карточка коллектива, поэтому без него тоже не обойтись. Зрители увидели андижанскую польку, которая исполняется с блюдом плова на голове, белорусский танец с дробями, являющийся вершиной народного танца, испанский номер «Арагонская охота» с кастаньетами, финскую польку, «Забавы по-техаски» и, конечно же, татарский танец из культового спектакля «Голубая шаль».

Во втором отделении зал буквально взорвали «Африканские фантазии», шаманские обрядовые танцы и ритмы аборигенов. Бурю аплодисментов вызвали «Акробатические выкрутасы».

«Развитие студии идет очень активно, это впечатляет и радует. Если лет 15-16 назад у нас занимались 60 ребят, то сегодня их более 400! У коллектива сложился свой зритель, да и родители стали разборчивее. Радует и то, что мальчиков в студии стало намного больше, сложилась даже отдельная группа», – рассказала корреспонденту «Татар-информ» художественный руководитель ансамбля танца «Казань» Чулпан Закирова. Она также отметила, что каникулы для юных артистов начнутся нескоро. Старшая группа студии будет выступать практически все лето: на чемпионате мира по футболу в Казани, а также на федеральном сельском сабантуе в разных городах России.



