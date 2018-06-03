Аэропорт Гамбурга приостановил работу из-за короткого замыкания

Рекомендуем
(Казань, 3 июня, «Татар-информ»). Международный аэропорт Гамбурга временно прекратил авиасообщение в связи с коротким замыканием, сообщает ТАСС со ссылкой на страницу воздушной гавани в социальной сети Twitter.
Специалисты не смогли устранить возникшую неисправность. «Аэропорту необходим резервный источник питания для обеспечения безопасной работы», — говорится в сообщении.
В связи с проблемами с электричеством регистрация пассажиров невозможна. Полиция перекрыла подъездные пути к воздушной гавани.
Следующая новость
Антон Шкаплеров попробовал ягоды сразу после извлечения из спускаемой капсулы.
В Казани состоялось отчетное выступление детской хореографической студии при ансамбле «Казань».
В аварии пострадали три человека.
Маршрут экспедиции будет пролегать через Юматово, Большое Ходяшево, Русские Ширданы, Косяково и Паново.
Игры мундиаля примут 11 российских городов, в Казани состоятся шесть матчей.
В ролике телерадиокорпорации отмечается, что в Казани живут представители различных национальностей и религий.
03 июняПутешествие в Санкт-Петербург: Бюджетный отпуск, арт-пространства и романтика северной столицы