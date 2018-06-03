Китай предупредил США об отказе от торговых соглашений

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(Казань, 3 июня, «Татар-информ»). Торговые соглашения между Пекином и Вашингтоном утратят силу в случае введения ограничительных мер со стороны США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Министерства коммерции КНР.
«Если американская сторона примет торговые ограничительные меры, в том числе повышенные таможенные пошлины, то все достигнутые договоренности по итогам торговых переговоров не будут иметь силы», — говорится в сообщении.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что, по уверению главы Пентагона, США стремятся работать с Китаем и Россией.
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