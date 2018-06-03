В Китае мужчину похоронили в автомобиле

(Казань, 3 июня, «Татар-информ»). В Китае мужчину похоронили в его автомобиле. Видеоролик церемонии опубликован на видеохостинге Youtube.
Житель Поднебесной завещал похоронить себя в любимой машине Hyundai Sonata вместо гроба, отмечается в описании видеозаписи. Родственники исполнили его последнюю волю.
Автомобиль с телом мужчины опустили в могилу при помощи экскаватора.
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