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В Татарстане возле Ильбухтино после столкновения с легковушкой опрокинулся нефтевоз

Татар-информ

3 июня 2018, 19:42

Общество

В Китае мужчину похоронили в автомобиле

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Родственники исполнили последнюю волю скончавшегося.

(Казань, 3 июня, «Татар-информ»). В Китае мужчину похоронили в его автомобиле. Видеоролик церемонии опубликован на видеохостинге Youtube.

Житель Поднебесной завещал похоронить себя в любимой машине Hyundai Sonata вместо гроба, отмечается в описании видеозаписи. Родственники исполнили его последнюю волю.

Автомобиль с телом мужчины опустили в могилу при помощи экскаватора.

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