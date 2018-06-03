Тридцать российских пловцов переплыли Керченский пролив

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(Казань, 3 июня, «Татар-информ»). 30 российских пловцов переплыли Керченский пролив, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя организаторов заплыва Дарью Архипову.
«Все участники заплыва финишировали. Каждый из них получил медаль и диплом об участии», — сказала Архипова.
Заплыв стал первым из подобных мероприятий в Керченском проливе. В нем участвовали 26 мужчин и четыре женщины: все пловцы были специально подготовлены. Группа спортсменов начала заплыв с косы Чушка и закончила в районе крепости Ени-Кале.
Всего спортсмены проплыли 5,5 километров, преодолев это расстояние за 2,5 часа.
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