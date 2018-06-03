Тридцать российских пловцов переплыли Керченский пролив

Заплыв стал первым из подобных мероприятий в Керченском проливе.

(Казань, 3 июня, «Татар-информ»). 30 российских пловцов переплыли Керченский пролив, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя организаторов заплыва Дарью Архипову.

«Все участники заплыва финишировали. Каждый из них получил медаль и диплом об участии», — сказала Архипова.

Заплыв стал первым из подобных мероприятий в Керченском проливе. В нем участвовали 26 мужчин и четыре женщины: все пловцы были специально подготовлены. Группа спортсменов начала заплыв с косы Чушка и закончила в районе крепости Ени-Кале.

Всего спортсмены проплыли 5,5 километров, преодолев это расстояние за 2,5 часа.