Хантсман подтвердил готовность Трампа встретиться с Путиным

Белый дом объявит о встрече лидеров двух стран «в свое время».

(Казань, 3 июня, «Татар-информ»). Президент США Дональд Трамп по-прежнему готов встретиться с Президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил посол США в России Джон Хантсман, пишут «Известия» со ссылкой на телеканал Fox News.

«Что касается возможной встречи, то, когда настанет пора, о ней будет объявлено», — сказал посол.

Белый дом объявит о встрече лидеров двух стран «в свое время».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что СМИ узнали о подготовке встречи Путина и Трампа.