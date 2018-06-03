Хантсман подтвердил готовность Трампа встретиться с Путиным

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(Казань, 3 июня, «Татар-информ»). Президент США Дональд Трамп по-прежнему готов встретиться с Президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил посол США в России Джон Хантсман, пишут «Известия» со ссылкой на телеканал Fox News.
«Что касается возможной встречи, то, когда настанет пора, о ней будет объявлено», — сказал посол.
Белый дом объявит о встрече лидеров двух стран «в свое время».
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что СМИ узнали о подготовке встречи Путина и Трампа.
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