Президент Филиппин послал спецдокладчика ООН «к черту»

Дутерте отметил, что не признает статус Гарсия-Саяна как докладчика ООН.

(Казань, 3 июня, «Татар-информ»). Президент Филиппин Родриго Дутерте послал спецдокладчика ООН Диего Гарсия-Саяна «к черту», сообщает RT.

Ранее Дутерте отправил в отставку главного судью Марию Лурдес Серено, которую назвал «врагом» из-за ее отказа проголосовать за ряд его предложений. Специальный докладчик выступил с критикой судебной системы на Филиппинах.

«Скажите ему, чтобы не вмешивался в дела моей страны. Пусть идет к черту», — сказал филиппинский лидер. Кроме того, Дутерте отметил, что не признает статус Гарсия-Саяна как докладчика ООН.