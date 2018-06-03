Президент Филиппин послал спецдокладчика ООН «к черту»

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(Казань, 3 июня, «Татар-информ»). Президент Филиппин Родриго Дутерте послал спецдокладчика ООН Диего Гарсия-Саяна «к черту», сообщает RT.
Ранее Дутерте отправил в отставку главного судью Марию Лурдес Серено, которую назвал «врагом» из-за ее отказа проголосовать за ряд его предложений. Специальный докладчик выступил с критикой судебной системы на Филиппинах.
«Скажите ему, чтобы не вмешивался в дела моей страны. Пусть идет к черту», — сказал филиппинский лидер. Кроме того, Дутерте отметил, что не признает статус Гарсия-Саяна как докладчика ООН.
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