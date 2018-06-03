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Татар-информ

3 июня 2018, 17:54

Политика

На Украине выступили против лечения онкобольных за рубежом

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Онкобольные «все равно умрут», заявил Александр Линчевский.

(Казань, 3 июня, «Татар-информ»). Выделять средства из бюджета на лечение онкобольных в зарубежных клиниках не имеет смысла, поскольку больные «все равно умрут», заявил заместитель и. о. министра здравоохранения Украины Александр Линчевский. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опубликованное на портале Medicalline.info выступление Линчевского в Счетной палате.

Чиновник отметил, что о низкой эффективности программы свидетельствует тот факт, что 25 процентов онкобольных, отправленных на лечение за рубеж, умирают.

«Друзья, коллеги! Это рак. Они все умрут. Они все умрут без вариантов. И эффективность этой программы — ноль процентов!» — сказал Линчевский.

Кроме того, по его словам, большинство заболеваний, которые требуют трансплантации органов, приводят к смерти пациента. «Трансплантация почки, трансплантация сердца, она не продлит жизнь на неопределенно долгий срок», — заявил чиновник.

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