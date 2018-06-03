В СБУ заявили о «собеседовании» с журналисткой РИА Новости

Журналистку «просто сопровождали домой», подчеркнули в ведомстве.

(Казань, 3 июня, «Татар-информ»). Сотрудники Службы безопасности Украины проводили «собеседование» с журналисткой РИА Новости Ириной Высокович, заявили в пресс-службе ведомства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УНН.

«Никто ее не вербовал — с ней было проведено собеседование, в результате которого выяснилось, что она ехала сюда не с журналистской, а с пропагандистской целью», — сказали в пресс-службе.

Там отметили, что Высокович получила за это «большую сумму денег».

Журналистку «просто сопровождали домой», подчеркнули в ведомстве.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что корреспондент РИА Новости заявила о попытке вербовки СБУ.