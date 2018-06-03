Глава МИД Руанды: РФ может сыграть ключевую роль в миротворчестве в Африке

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(Казань, 3 июня, «Татар-информ»). Россия может сыграть ключевую роль в миротворчестве в Африке, уверена министр иностранных дел Руанды Луиз Мушикивабо. Об этом она заявила в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым, сообщает РИА Новости.
«Мы полагаем, что Россия могла бы сыграть ключевую роль, в частности, в миротворчестве в Африке», — сказала министр.
Руанда хочет сотрудничать с РФ в сфере укрепления мира и безопасности в Африке, отметила Мушикивабо. Страны работали вместе и ранее.
«Мы договорились, что будем чаще видеть друг друга в наших столицах, и мы будем организовывать президентский визит», — заключила глава руандийского МИД.
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