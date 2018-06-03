Руанда задумалась о покупке российских ПВО

Рекомендуем
(Казань, 3 июня, «Татар-информ»). Руанда может начать закупать российские системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с руандийской коллегой Луиз Мушикивабо, пишут «Известия».
Армия Руанды уже располагает российскими вертолетами и автомобилями «Урал». «Обсуждаются сейчас поставки систем ПВО», — сказал Лавров.
Глава российского МИД находится в Руанде с рабочим визитом.
Следующая новость
Маршрут экспедиции будет пролегать через Юматово, Большое Ходяшево, Русские Ширданы, Косяково и Паново.
Игры мундиаля примут 11 российских городов, в Казани состоятся шесть матчей.
В ролике телерадиокорпорации отмечается, что в Казани живут представители различных национальностей и религий.
На праздник съехались гости из девяти муниципалитетов Татарстана, а также из соседних регионов.
В большинстве районов пройдут кратковременные дожди.
Состязания будут проходить в течение двух дней по правилам любительского и спортивного рыболовства и международным правилам CMAS.
Глава Чечни отметил роль усилий Президента РТ Рустама Минниханова в достижениях республики.
03 июняПутешествие в Санкт-Петербург: Бюджетный отпуск, арт-пространства и романтика северной столицы