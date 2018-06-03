Руанда задумалась о покупке российских ПВО

У армии Руанды есть российские вертолеты и автомобили «Урал».

(Казань, 3 июня, «Татар-информ»). Руанда может начать закупать российские системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с руандийской коллегой Луиз Мушикивабо, пишут «Известия».

Армия Руанды уже располагает российскими вертолетами и автомобилями «Урал». «Обсуждаются сейчас поставки систем ПВО», — сказал Лавров.

Глава российского МИД находится в Руанде с рабочим визитом.