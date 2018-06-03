Гендиректор «Ил» допустил возможность воспроизводства самолета АН-124 «Руслан»

(Казань, 3 июня, «Татар-информ»). Возобновление производства тяжелых транспортных самолетов Ан-124 «Руслан» — трудная, но решаемая задача. Об этом заявил вице-президент по транспортной авиации ПАО «ОАК» — генеральный директор ПАО «Ил» Алексей Рогозин, сообщает РИА Новости.
Сверхтяжелые самолеты востребованы во всем мире, отметил Рогозин, поэтому поддержание их в рабочем состоянии — первоочередная задача.
Большинство всех Ан-124 произведено в Ульяновске. «Если говорить о возобновлении их производства в новом облике, то это является крайне непростой, но решаемой задачей», — сказал гендиректор «Ил».
Самолет Ан 124-100 «Руслан» является одним из наиболее грузоподъемных в мире. Его разработка велась в первой половине 80-х годов прошлого века в ОКБ Антонова.
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