Экипаж «Союза МС-07» благополучно вернулся на Землю

(Казань, 3 июня, «Татар-информ»). Экипаж космического корабля «Союз МС-07» в составе космонавта Роскосмоса Антона Шпаклерова, астронавта NASA Скотта Тингла и астронавта JAXA Норишиге Канаи благополучно вернулся с Международной космической станции на Землю.

О приземлении спасательной капсулы на территории Казахстана около 15.40 по московскому времени в своем Twitter’е сообщила пресс-служба Роскосмоса. «Есть посадка спускаемого аппарата корабля #СоюзМС07!» – отмечается в сообщении.

Ранее, в 12.16, «Союз» штатно отстыковался от МКС. На борту станции остались российский космонавт Олег Артемьев вместе с американскими астронавтами Эндрю Фойстелом и Ричардом Арнольдом.

The Soyuz parachutes have opened and the three Exp 55 crew members are just minutes away from landing in Kazakhstan after 168 days in space. #AskNASA https://t.co/yuOTrZ4Jut pic.twitter.com/ThgUx9Yhwm