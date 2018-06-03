Фестиваль под открытым небом соберет именитых музыкантов в Елабуге

Среди участников фестиваля – пианист Борис Березовский, а также Юрий Башмет, Александр Князев, Никита Борисоглебский.

(Елабуга, 3 июня, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В июле этого года всемирно известный музыкант Борис Березовский даст в в Елабуге пять фортепианных концертов. Выступления будут организованы в рамках международного музыкального фестиваля «Летние вечера в Елабуге», главным организатором которого является сам именитый пианист. Всего же в рамках этого масштабного мероприятия будет организовано более 15 концертов, но список участников пока уточняется, сообщила ИА «Татар-информ» Гульзада Руденко.



Особым гостем фестиваля станет оркестр Игоря Лермана из Набережных Челнов, который и познакомил Бориса Березовского с Елабугой. Также Игорь Лерман является одним из инициаторов этого музыкального события. «Кроме самого Бориса Березовского, выступит с двумя концертами Юрий Башмет, будет виолончелист Александр Князев и скрипач Никита Борисоглебский, ждем квинтет из Швеции и много других известных музыкантов. Мы пока имеем общую программу, список будет дополнен, сейчас Борис Вадимович Березовский продолжает переговоры , так как это именитые музыканты, которые известны на весь мир, и их график расписан на несколько лет вперед. Например, планировали, что будет Михаил Плетнев, но он не смог выкроить время в своем плотном графике», – говорит Гульзада Руденко.

«Летние вечера в Елабуге» стартуют 11 июля . До 15 июля каждый вечер ценители музыки смогут окунуться в мир классической, духовной и фольклорной музыки. Концерты пройдут на открытом воздухе на Шишкинских прудах, где специально соорудят сцену, установят усилители звука. Живописное место для open-air выбрал сам Борис Березовский во время одного из приездов в город. Организаторы надеются, что фестиваль привлечет внимание не только елабужан, но и любителей музыки из других городов.

«Если бы не было поддержки Президента РТ Рустама Нургалиевича по поводу осуществления этого проекта, то этот фестиваль бы не состоялся. Мы очень благодарны ему за понимание важности таких нужных мероприятий не только для жителей Елабуги, но всей республики», – отмечает директор музея-заповедника Гульзада Руденко.

Мероприятие такого масштаба в Елабуге проходит впервые.