«Кинотавр-2018» стартовал с премьеры фильма «Лето» Серебренникова

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(Казань, 3 июня, «Татар-информ»). На открывшемся в выходные фестивале «Кинотавр-2018» состоялась премьера фильма «Лето» режиссера Кирилла Серебренникова, передает ТАСС.
Сам режиссер не смог присутствовать на премьере, так как находится под домашним арестом по так называемому делу «Седьмой студии». Фестиваль в Сочи открылся 2 июня и продлится до 10 июня.
Продюсер картины Илья Стюарт рассказал, что большую часть фильма удалось снять в Петербурге вместе с Серебренниковым. По словам продюсера, режиссер «репетировал подробно каждую сцену вместе с камерой». Сейчас Стюарт задумался над написанием книги о съемках.
Кинолента повествует о 80-х годах прошлого века и становлении группы «Кино». В ленте ярко показан быт того времени, звучат композиции Дэвида Боуи и Led Zeppelin. Главные роли исполнили Рома Зверь, Ирина Старшенбаум и Тео Ю. В российский прокат фильм выйдет 7 июня.
В мае этого года лента Серебренникова вошла в основную конкурсную программу Каннского кинофестиваля. Председатель жюри пригласил российского режиссера лично представить это фильм, однако домашний арест Серебренникова был продлен до 19 июля.
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