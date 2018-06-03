«Кинотавр-2018» стартовал с премьеры фильма «Лето» Серебренникова

Сам режиссер не смог присутствовать на премьере, так как находится под домашним арестом по делу «Седьмой студии».

(Казань, 3 июня, «Татар-информ»). На открывшемся в выходные фестивале «Кинотавр-2018» состоялась премьера фильма «Лето» режиссера Кирилла Серебренникова, передает ТАСС.



Сам режиссер не смог присутствовать на премьере, так как находится под домашним арестом по так называемому делу «Седьмой студии». Фестиваль в Сочи открылся 2 июня и продлится до 10 июня.



Продюсер картины Илья Стюарт рассказал, что большую часть фильма удалось снять в Петербурге вместе с Серебренниковым. По словам продюсера, режиссер «репетировал подробно каждую сцену вместе с камерой». Сейчас Стюарт задумался над написанием книги о съемках.



Кинолента повествует о 80-х годах прошлого века и становлении группы «Кино». В ленте ярко показан быт того времени, звучат композиции Дэвида Боуи и Led Zeppelin. Главные роли исполнили Рома Зверь, Ирина Старшенбаум и Тео Ю. В российский прокат фильм выйдет 7 июня.



В мае этого года лента Серебренникова вошла в основную конкурсную программу Каннского кинофестиваля. Председатель жюри пригласил российского режиссера лично представить это фильм, однако домашний арест Серебренникова был продлен до 19 июля.