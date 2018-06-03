Мировые авиаперевозчики заявили об угрозе из-за пошлин США

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(Казань, 3 июня, «Татар-информ»). Ухудшение ситуации в мировой торговле из-за новых американских пошлин может нанести ущерб авиационной отрасли. Об этом заявили представители многих авиаперевозчиков и авиастроительных компаний, передает агентство «Рейтер».
Руководитель Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Александр де Жюньяк назвал «плохими новостями» любые меры по ограничению мировой торговли и, соответственно, пассажирских перевозок.
Генеральный директор же Airlines Group Даг Паркер выразил опасения из-за растущего напряжения в сфере торговли.
О негативном влиянии вызванной ограничениями неопределенности сказали и представители руководства Boeing и Airbus.
С 1 июня США ввели пошлины на импорт стали и алюминия из стран Европейского Союза, Канады и Мексики. ЕС и Канада уже пообещали оспорить этот шаг во Всемирной торговой организации.
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