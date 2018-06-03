Стал известен победитель шоу «Песни»

Свою победу 25-летний молодой человек посвятил маме.

(Казань, 3 июня, «Татар-информ»). Победителем шоу «Песни» на канале ТНТ стал участник команды Тимати – уроженец Ташкента TERRY, сообщает «СтарХит».

Свою победу 25-летний молодой человек посвятил матери. Итоги музыкального состязания были подведены 2 июня. Певец рассказал, что победа в конкурсе стала для него долгожданной, так как он очень долго добивался признания. Исполнитель много лет равнялся на Тимати и счастлив от того, что тот разглядел в нем потенциал.

В финале исполнитель спел собственную композицию «Меркурий». Он признался, что решил не сочинять речь победителя, потому что много раз делал это заранее, но ни разу не произносил.

После победы TERRY надеется заключить контракт с лейблом Black Star, а также выспаться и съездить на родину в Узбекистан.