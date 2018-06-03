Хорватский защитник может пополнить ряды «Рубина»

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(Казань, 3 июня, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Сегодня в Казань для подписания контракта с «Рубином» прилетит хорватский защитник Филип Уремович, сообщает «Спорт-Экспресс».
По информации издания, 21-летний защитник словенской «Олимпии» заключит контракт с казанским клубом в ближайшее время. Накануне об этом писали хорватские СМИ.
Уроженец Пожиги Уремович перешел в «Олимпию» в январе нынешнего года из загребского «Динамо-2» за 200 тыс. евро, подписав контракт со словенским клубом на срок до 30 июня 2021 года. В 18 матчах чемпионата Словении защитник забил один мяч.
Филип Уремович выступает за юношескую сборную Хорватии, а в минувшем сезоне в рядах «Олимпии» выиграл чемпионат Словении. По амплуа хорват центральный защитник, но может играть и в качестве правого защитника.
По данным авторитетного портала transfermarkt.de, трансферная стоимость Уремовича в данный момент составляет 250 тыс. евро. Это должно вполне устраивать «Рубин», испытывающий финансовые трудности.
В казанском клубе пока никак не комментируют возможное приобретение хорватского защитника.
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