Православная молодежь Казани совершит экспедицию по селам РТ

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Фото: tatmitropolia.ru
(Казань, 3 июня, «Татар-информ»). С 25 по 30 июня православная молодежь Казани отправится в экспедицию по татарстанским селам для оказания помощи сельским храмам Зеленодольского благочиния, сообщает пресс-служба Казанской епархии.
Маршрут экспедиции будет пролегать через Юматово, Большое Ходяшево, Русские Ширданы, Косяково и Паново.
Участниками экспедиции могут стать молодые люди старше 18 лет, а также несовершеннолетние с доверенностью от родителей на сопровождение.
Заявку можно подать по ссылке https://vk.cc/87PNRE до 20 июня. Группы будут сформированы за пару дней до начала мероприятия с учетом пожеланий участников.
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Маршрут экспедиции будет пролегать через Юматово, Большое Ходяшево, Русские Ширданы, Косяково и Паново.
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