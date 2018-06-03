Православная молодежь Казани совершит экспедицию по селам РТ

Маршрут экспедиции будет пролегать через Юматово, Большое Ходяшево, Русские Ширданы, Косяково и Паново.

(Казань, 3 июня, «Татар-информ»). С 25 по 30 июня православная молодежь Казани отправится в экспедицию по татарстанским селам для оказания помощи сельским храмам Зеленодольского благочиния, сообщает пресс-служба Казанской епархии.



Маршрут экспедиции будет пролегать через Юматово, Большое Ходяшево, Русские Ширданы, Косяково и Паново.



Участниками экспедиции могут стать молодые люди старше 18 лет, а также несовершеннолетние с доверенностью от родителей на сопровождение.



Заявку можно подать по ссылке https://vk.cc/87PNRE до 20 июня. Группы будут сформированы за пару дней до начала мероприятия с учетом пожеланий участников.