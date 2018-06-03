«Би-би-си» высоко оценила подготовку Казани к ЧМ-2018

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Фото: кадр из видео
(Казань, 3 июня, «Татар-информ»). Британская телерадиокорпорация «Би-би-си» посвятила столице Татарстана сюжет под названием «Казань – город наций». Видео опубликовано на официальном сайте корпорации.
В видеоролике отмечается, что в Казани живут представители различных национальностей и религий. На кадрах присутстуют мечети, синагога, церкви, а также виды Казани и ее жители. «Это не Стамбул и не Иерусалим. Это Казань», – такими словами начинается видео.
Казанский ресторатор Айдар Булатов заметил, что официанты в преддверии мундиаля учатся иностранным языкам, а шеф-повара разрабатывают меню для иностранных гостей. По мнению Булатова, представители сферы услуг напрямую влияют на впечатления, которые получают посетители города.
Казанец также пояснил, как столица РТ готовится к приему болельщиков-мусульман. Булатов рассказал о татарах и об их дружественных отношениях с русскими. Он отметил, что представители разных конфессий уважают друг друга, вместе отмечают праздники и ходят друг к другу в гости.
Создатели сюжета отметили, что для представителей всех конфессий в Казани приготовлен теплый прием.
В ролике телерадиокорпорации отмечается, что в Казани живут представители различных национальностей и религий.
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