Британия начала проверять происхождение состояний богатых россиян

Разведка Соединенного Королевства начала проверять законность выдачи гражданам РФ инвесторских виз.

(Казань, 3 июня, «Татар-информ»). Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) начало проверять происхождение состояний примерно 120 – 140 бизнесменов. Большинство среди этих предпринимателей составляют россияне или люди, так и или иначе связанные с РФ, сообщает РБК со ссылкой на The Times.

О числе попавших под подозрение лиц рассказал изданию директор NCA по экономическим и киберпреступлениям Дональд Тун. При этом он подчеркнул, что гражданство подозреваемых не интересует стражей закона, и отверг наличие связи между расследованием и новыми американскими санкциями от 6 июня, введенными в том числе и против крупных российских бизнесменов.

Впрочем, источник газеты указал на наличие у большинства подозреваемых тех или иных связей с Россией.

Помимо этого расследования, британская разведка начала проверять законность выдачи богатым россиянам инвесторских виз. Ранее такую визу не продлили миллиардеру Роману Абрамовичу, в результате чего он стал гражданином Израиля и переехал туда.

Право направлять запросы для выяснения происхождения состояния власти Соединенного Королевства получили в феврале этого года. Доходы неизвестного происхождения в размере свыше 50 тыс. фунтов могут быть заморожены.