Британия начала проверять происхождение состояний богатых россиян

Рекомендуем
(Казань, 3 июня, «Татар-информ»). Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) начало проверять происхождение состояний примерно 120 – 140 бизнесменов. Большинство среди этих предпринимателей составляют россияне или люди, так и или иначе связанные с РФ, сообщает РБК со ссылкой на The Times.
О числе попавших под подозрение лиц рассказал изданию директор NCA по экономическим и киберпреступлениям Дональд Тун. При этом он подчеркнул, что гражданство подозреваемых не интересует стражей закона, и отверг наличие связи между расследованием и новыми американскими санкциями от 6 июня, введенными в том числе и против крупных российских бизнесменов.
Впрочем, источник газеты указал на наличие у большинства подозреваемых тех или иных связей с Россией.
Помимо этого расследования, британская разведка начала проверять законность выдачи богатым россиянам инвесторских виз. Ранее такую визу не продлили миллиардеру Роману Абрамовичу, в результате чего он стал гражданином Израиля и переехал туда.
Право направлять запросы для выяснения происхождения состояния власти Соединенного Королевства получили в феврале этого года. Доходы неизвестного происхождения в размере свыше 50 тыс. фунтов могут быть заморожены.
Следующая новость
В ролике телерадиокорпорации отмечается, что в Казани живут представители различных национальностей и религий.
На праздник съехались гости из девяти муниципалитетов Татарстана, а также из соседних регионов.
В большинстве районов пройдут кратковременные дожди.
Состязания будут проходить в течение двух дней по правилам любительского и спортивного рыболовства и международным правилам CMAS.
Глава Чечни отметил роль усилий Президента РТ Рустама Минниханова в достижениях республики.
Госалкогольинспекция РТ запретит употребление и реализацию алкоголя на нескольких городских площадках.
03 июняПутешествие в Санкт-Петербург: Бюджетный отпуск, арт-пространства и романтика северной столицы