НАК опубликовал видео с места операции в Дагестане

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(Казань, 3 июня, «Татар-информ»). Национальный антитеррористический комитет опубликовал видеозапись с места операции по уничтожению лидера боевиков в Дагестане, передает РИА Новости.
В ролике присутствуют как отдельные моменты самой операции, так и сцена изъятия оружия и боеприпасов.
Ранее пресс-служба НАК отчиталась об уничтожении спецназом ФСБ предполагаемого главаря «цумадинской» банды.
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В ролике телерадиокорпорации отмечается, что в Казани живут представители различных национальностей и религий.
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