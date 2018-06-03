Праздник марийской культуры «Семык» объединил представителей разных народов

На праздник съехались гости из девяти муниципалитетов Татарстана, а также из соседних регионов.

(Кукмор, 3 июня, «Татар-информ», Дина Юсупова). В селе Починок-Кучук Кукморского района Татарстана прошел республиканский праздник марийской культуры «Семык». На праздник съехались гости из девяти муниципалитетов региона.

Сюда прибыли делегации Балтасинского, Елабужского, Менделеевского, Мензилинского, Мамадышского, Муслюмовского районов Татарстана и города Набережные Челны, а также Кировской области и Республики Марий Эл.

На сцене выступили ансамбль «Пеледыш» из Вятских Полян Кировской области, фольклорные ансамбли «Кна Вел» и «Мурсескем» Республики Марий Эл, а также другие коллективы.

На празднике работали торговые точки более чем десяти сельских поселений Кукморского района. На прилавках были представлены национальные блюда и одежда, валенки, игрушки для детей, разнообразные продукты. Для детей работали игровые зоны.

Корреспонденту ИА «Татар-информ» удалось поговорить с руководителем марийского народного фольклорного ансамбля «Кна Вел» Леонидом Исхаковым. «Нашему ансамблю 33 года. За это время через него прошли 170 артистов. Сегодня в "Кна Вел" выступают примерно 40 артистов. Я на празднике "Семык" также исполняю обязанности старца, наставляю людей на путь духовный. Как мулла у татар. Праздник посвящен марийской культуре. Но здесь не только марийский народ. На праздник приезжают и татары, и русские, и удмурты. На этом традиционном празднике культура марийского народа представлена со всех сторон. Здесь национальные блюда, танцы и песни, напитки, орнаменты и многое другое», – рассказал он.

И добавил: «Первая часть праздника проходила 23-24 мая. 23 мая мы поминали усопших, 24 мая ходили на кладбище. Вспоминали близких, наших соплеменников. На этот праздник всегда собирается очень много людей».

На торжественном открытии праздника выступил глава Кукморского района Сергей Димитриев. «Дорогие гости, земляки, приветствуем вас на земле Кукморского района. Сегодня в селе Починок-Кучук проходит большой и красивый праздник "Семык". Праздник марийской культуры мы отмечаем вместе со своими соседями. Сегодня к нам приехали гости из Кировской области, республик Марий Эл и Удмуртия. Мы проводим праздники всех проживающих здесь народов. Так мы сохраняем свою культуру и наш образ жизни. Этот праздник проводится по окончании весенне-полевых работ. Он знаменует начало лета. Еще раз всех вас с этим поздравляю. Огромное спасибо всем организаторам и гостям», – сказал он.